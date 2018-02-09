Туляков приглашают на веселые эксперименты в экзотариум

Фото planetologia.ru

10 и 11 февраля в Тульском экзотариуме пройдут тематические выходные «Увлекательная наука».

Организаторы акции уверены, что наука должна быть увлекательной. Вместе с гостями сотрудники зоопарка проведут научные опыты, которые объяснят разные явления живой природы.

Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Тульский областной экзотариум: Тула, ул. Октябрьская, 26.

Подробности – здесь.