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Туляков приглашают на веселые эксперименты в экзотариум
Фото planetologia.ru

Туляков приглашают на веселые эксперименты в экзотариум

Явления живой природы разъяснят с помощью «Увлекательной науки».

10 и 11 февраля в Тульском экзотариуме пройдут тематические выходные «Увлекательная наука».

Организаторы акции уверены, что наука должна быть увлекательной. Вместе с гостями сотрудники зоопарка проведут научные опыты, которые объяснят разные явления живой природы.

Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Тульский областной экзотариум: Тула, ул. Октябрьская, 26.

Подробности – здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:31 +1
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