Фото planetologia.ru
Туляков приглашают на веселые эксперименты в экзотариум
Явления живой природы разъяснят с помощью «Увлекательной науки».
10 и 11 февраля в Тульском экзотариуме пройдут тематические выходные «Увлекательная наука».
Организаторы акции уверены, что наука должна быть увлекательной. Вместе с гостями сотрудники зоопарка проведут научные опыты, которые объяснят разные явления живой природы.
Режим работы: с 10.00 до 18.00.
Тульский областной экзотариум: Тула, ул. Октябрьская, 26.
Подробности – здесь.
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