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Туляки из «Оловянной чумы» стали лучшими юными химиками в России

Туляки из «Оловянной чумы» стали лучшими юными химиками в России

Ребята взяли бронзу на крупнейшем химическом турнире страны, обойдя 35 команд-конкурентов из 29 регионов России и зарубежья.

С 1 по 7 февраля в МГУ проходил финал IV Межрегионального химического турнира. Школьники, объединившись в команды, должны были решать задачи открытого типа — те, которые не предусматривают единственно верного ответа. Участники предлагали, как с помощью химических реакций можно заменить компьютерные спецэффекты или какой может стать химия в двумерном мире. Все задачи были объединены общей темой «Химия и искусство».

Напомним, Тульскую область на турнире представляла команда «Оловянная чума» из лицея № 2. По итогам финала, ребята получили диплом III степени.

Кроме того, капитан команды Алексей Кузнецов был признан лучшим оппонентом.

Победу на турнире одержала команда «Бездна межрегионального угнетения» — сборная школьников из Москвы, Нижнекамска, Ижевска и Димитровграда.

Также дипломы второй и третьей степени получили «Веселящий газ» (Свердловская область), «Лимонад Na» (Республика Татарстан) «GeNiUSeS» (Омская область), «Сумасбродные нанотрубки» (Новосибирская область), «НиТРРАТ» (Нижегородская область), «nishelA belG» (Москва), «Лицей при ДонНУ» (Донецкая область), «Доказательство Опровержения» (Кировская область), «Титронозавры» (Нижегородская область) и «Тигры» (Республика Татарстан) и «Метилоранжики» (Хабаровский край).

Среди призёров будут выбраны команды, которые получат персональное приглашение на Международный химический турнир (IChTo-2018). Он пройдет в Москве этим летом в конце августа.

 

Межрегиональный химический турнир возник как продолжение Московского химического турнира, который проводится с 2011 года. Турнир проводится при поддержке компаний «Уралхим» и «Лукойл». В нем ежегодно принимают участие свыше двух тысяч школьников. В этом учебном году региональные этапы турнира прошли в 39 городах России — от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 10:27 +3
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