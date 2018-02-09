В Суворове участковый спас жизнь заблудившемуся пенсионеру

Фото dn1.vtomske.ru

Пожилой человек находился на холоде семь часов.

Поздним вечером в полицию поступило сообщение из поселка Шахтерский Суворовского района о пропаже 88-летнего пенсионера.

Родственники сообщили о длительном отсутствии старика, который ушел из дома еще днем. Они не смогли найти мужчину своими силами, поэтому обратились за помощью к полицейским.

Получив ориентировку, участковый отдела МВД России «Суворовский» Александр Полесский стал искать пенсионера.

Опросив знакомых пожилого мужчины, полицейский предположил, что пенсионер мог отправиться в соседний поселок в магазин и, вероятно, двигался через поле мимо водохранилища и леса.

Уже почти ночью участковый обнаружил следы обуви, в которую, предположительно, был обут дедушка.

Двигаясь по ним, участковый вдруг увидел в кустах темный силуэт.

Как оказалось, старик упал в яму, не смог выбраться из сугробов и просто лежал в снегу.

Участковый Александр Полесский вместе с коллегами из отдела МВД вытащил пожилого мужчину из снега и отвез домой. Найденный был тепло одет, и это спасло его от переохлаждения.



Александр Полесский.

По предварительным данным, угрозы жизни пенсионера нет.

Как оказалось, заблудившись, пенсионер прошел около 10 километров. Благодаря профессиональным действиям сотрудника полиции удалось спасти пожилому мужчине жизнь.