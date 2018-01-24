Телеканал «360» подвёл итоги 2017 года

В 2017 году телеканал «360» вышел в топ-20 тематических каналов, начал сотрудничество с 12 региональными СМИ и увеличил аудиторию в интернете.

Вячеслав Духин, генеральный директор телеканала «360», сообщил прессе основные итоги прошедшего года. По его мнению, коллективу удалось сделать необходимый рывок, обходя своих коллег-конкурентов. В результате, в декабре прошлого года он вошел в двадцатку тематических федеральных каналов в России. И наиболее приоритетным направлением стало развитие проекта не только «вглубь», за счет совершенствования и улучшения качественного уровня контента, но и за счет существенного расширения границ трансляции.

«Сетевых партнеров становится больше, охват расширяется, и автоматически будет расти федеральная доля», — сказал гендиректор.

Суть такого процесса состоит в том, что двенадцать региональных СМИ поддержали продвижение телеканала. Благодаря этому обе стороны получаются в выигрыше: возрастает популярность «360» и региональных медиа на местах — и это стало устойчивым трендом в регионах, считают специалисты-маркетологи. «360» занимает главенствующие позиции в списках цитируемости (первое место в московском округе и в ТОП-20 — среди всех интернет-изданий).

TV

Прошедший год показал рост доли на 27%, что сопровождалось и увеличением времени просмотров отдельных программ почти на четверть (+4 минуты, по сравнению с 2016 годом). Эта чистая статистика подтверждается и убедительным ростом качества, потому что во всероссийском рейтинге тематических каналов в декабре «360» оказался рядом с РБК ТВ.

По словам Юлии Верлиной, научного руководителя MOMRI (Институт современных медиа), наиболее рейтинговыми всегда считаются новости.

Особенно эта тенденция стала заметна с 2014 года, когда успехи России во внешней политике и росте экономики получили более зримые очертания. Кроме того, взрослая аудитория канала отмечает и рост качества развлекательных проектов, особенно художественных сериалов.

Благодаря этим основным компонентам эфирного времени, в рейтинге телеканалов по московскому региону по охвату за месяц проект вырвался на 21 место, на 27 по просмотрам (часовой промежуток времени просмотров), на 25-е по рейтингу и доле в телеэфире. Время просмотров составило 18 минут.

Сетевое партнерство

По словам топ-менеджера компании, общая база сетевых партнеров телеканала составила в 2017 году 1,2 миллиона абонентов. Причем, наибольшей популярностью программы пользуются в крупнейших городах: Хабаровске, Челябинске, Самаре, Волгограде, Улан-Удэ Сургуте, Орле. Из-за тесного взаимодействия местных и столичных специалистов, удалось активнее внедрять новаторские методы работы, самые современные технологические методы управления и устанавливать в региональных СМИ передовое оборудование. Итогом этого становится то, что сами местные телевещатели получают наивысший рейтинг в своей области, в своем крае — в результате становятся самыми популярными на местах.