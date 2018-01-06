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Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях
Фото Алексея Пирязева.

Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях

В Центре народного творчества пройдет интерактивная экскурсия по мотивам святочных традиций в деревнях Тульской губернии на рубеже 19-20 веков.

С 9 по 19 января туляков и гостей города приглашают на экскурсию-представление, где расскажут и покажут, как проходили святки в деревнях и городах Тульской губернии в конце XIX — начале XX веков.

В основу интерактивной экскурсии легли результаты ряда этнографических экспедиций по городам и селам региона.

Алексей Ченцов, руководитель Центра народного творчества:

Алексей Ченцов

- Все праздники на Руси изначально были связаны с крестьянским календарем. Существовали целые ритуалы, которые делились по времени на циклы. Во время экскурсии в театральной форме мы расскажем нашим гостям обо всех праздникам, которые входили в цикл зимних святок: Рождество Христово, Васильев день (он же Новый год) и Крещение. Мы расскажем о традициях колядования и гадания, окажемся в настоящей крестьянской избе и проследим историю праздников под аккомпанемент народных песен и сказаний.

Во время интерактивной экскурсии организаторы воссоздадут атмосферу той эпохи.

Одним из главных экспонатов стал вертепный театр, который был центром внимания любой ярмарки дореволюционной России. Там разыгрывались представления по мотивам Евангелие и историй из жизни русских крестьян.

Святки — излюбленное время для девушек. Каждая уважающая себя представительница слабого пола считала нужным погадать на судьбу и с помощью целого арсенала вещей узнать, когда она выйдет замуж. Для этой цели в дело шло все — от украшений до воска и дров.

Валерия Ситникова, специалист Центра народного творчества:

Валерия Ситникова

- Это уникальное праздничное представление, некая машина времени, на которой мы можем перенестись на столетие назад и увидеть, как встречали праздники наши предки и какие ритуалы и традиции с ними связаны. К примеру, в Васильев вечер — 14 января по новому стилю — на столах домов в русских деревнях обязательно была каша. По тому, как она приготовлена, судили, каким будет наступающий год. Вообще по традиции в Васильев вечер на столе должно было находиться 12 блюд по числу месяцев в наступающем году.

Также во время экскурсии гостям расскажут о том, как в Тульской губернии закликали мороз и какие деревенские традиции перекочевали в города.

Интерактивные экскурсии «Правда сбудется — не минуется» проходят по предварительной записи.

Центр народного творчества ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»: ул. 9 мая, 1-б, телефоны: 70−43−57, 70−43−58.

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Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях, Фото: 1
Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях, Фото: 2
Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях, Фото: 3
Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях, Фото: 4
Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях, Фото: 5
Колядки, гадания и вертеп: тулякам расскажут о святочных традициях, Фото: 6
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:17 +2
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