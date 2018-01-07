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В Туле прошли праздничные гуляния
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошли праздничные гуляния

Артисты творческих коллективов выступили перед жителями с новогодней и рождественской программами.

6 января в поселке Трудовой г. Тулы в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» прошли праздничные гуляния.

Праздник устроили на площадке, где в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» были обустроены пешеходные дорожки и установлено резиновое покрытие. Приемка работ прошла с участием жителей поселка и представителей общественных организаций.

Заместитель министра — директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков поздравил участников праздника с Новым годом и Рождеством. Он отметил, что прошедший 2017 год запомнился яркими и интересными событиями. Одним из них как раз стало начало приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. В Тульской области реализация проекта находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина.



Олег Дючков подчеркнул, что успешная реализация проекта возможна только при активном участии жителей. Именно они определяют, какие пространства будут благоустраиваться в первую очередь для отдыха и прогулок.

Артисты творческих коллективов ДК «Косогорец» выступили перед жителями с новогодней и рождественской программами.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 +6
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