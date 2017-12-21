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Большинство россиян хотят получить на Новый год деньги

Большинство россиян хотят получить на Новый год деньги

К такому выводу пришли исследователи.

Самым желанным подарком для жителей России на Новый год являются деньги. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на результаты опросов и исследований.

Причём получить красивый конверт с купюрами хотят не только мужчины, но и женщины. А вот дальше их предпочтения разнятся – на втором месте у представителей сильного пола находятся планшеты и компьютеры, а дамы хотят отправиться в путешествие.

Правда, в большинстве случаев эти ожидания не оправдываются – самым популярным подарком для мужчин считается шоколад, а для женщин – косметика.

Маленьким детям под елку по-прежнему кладут игрушки. Подросткам дарят дорогие гаджеты или лицензионное программное обеспечение – многие молодые люди отлично разбираются в современных технологиях, активно осваивая программирование или дизайн.

Подсчитали эксперты и примерные суммы новогодних затрат.  Многие планируют потратить на застолье, новогодние украшения и подарки более 10 тысяч рублей.

В пять тысяч планируют уложиться 7,3% опрошенных. Около трети россиян ограничили свой новогодний бюджет 15 тысячами, а 18% респондентов рассчитывают потратить до 25 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, 21 декабря, в 22:05 +8
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