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Погода в Туле 22 декабря: мороз, снег и пониженное давление

Погода в Туле 22 декабря: мороз, снег и пониженное давление

Синоптики обещают облачность и умеренный ветер южной четверти.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается – до 1 мм). Ветер юго-западный, южный, до девяти метров в секунду.

Ночью мороз  – от -7 до -2, днём – от нуля до -5.  Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 08:00 +2
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