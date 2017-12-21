Погода в Туле 22 декабря: мороз, снег и пониженное давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается – до 1 мм). Ветер юго-западный, южный, до девяти метров в секунду.

Ночью мороз – от -7 до -2, днём – от нуля до -5. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.