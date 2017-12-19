новости
новости
Регистрация
Убил двоих и сжег тела: житель Алексина заключен под стражу
Фото с места преступления пресс-службы СУ СК РФ России по Тульской области.

Убил двоих и сжег тела: житель Алексина заключен под стражу

Следователи раскрыли преступление по горячим следам.

19 декабря в Алексине заключили под стражу 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек – 52-летней женщины и 41-летнего мужчины.

По версии следствия, 16 декабря во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, один мужчина ударил другого несколько раз ножом по различным частям тела. Когда сожительница потерпевшего накричала на злоумышленника, тот несколько раз ударил и женщину – ножом в грудь и спину.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

После этого злоумышленник накрыл тела покрывалом и поджег, а сам скрылся с места преступления.

Тела погибших обнаружили при тушении пожара.

Следователям СК РФ по Тульской области удалось раскрыть преступление по горячим следам.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:59 0
Другие статьи по темам
Событие
Убийство двух человекследователи задержали по горячим следам
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на Кремлевскую елку
Туляков приглашают на Кремлевскую елку
Забег Дедов Морозов: Центр Тулы замер в гигантской пробке
Забег Дедов Морозов: Центр Тулы замер в гигантской пробке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.