Убил двоих и сжег тела: житель Алексина заключен под стражу

Фото с места преступления пресс-службы СУ СК РФ России по Тульской области.

19 декабря в Алексине заключили под стражу 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек – 52-летней женщины и 41-летнего мужчины.

По версии следствия, 16 декабря во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, один мужчина ударил другого несколько раз ножом по различным частям тела. Когда сожительница потерпевшего накричала на злоумышленника, тот несколько раз ударил и женщину – ножом в грудь и спину.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

После этого злоумышленник накрыл тела покрывалом и поджег, а сам скрылся с места преступления.

Тела погибших обнаружили при тушении пожара.

Следователям СК РФ по Тульской области удалось раскрыть преступление по горячим следам.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».