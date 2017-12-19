На выборах Президента в Тульской области будут работать общественные наблюдатели

В Туле прошло заседание региональной Общественной палаты, в котором принял участие председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.

Главной темой обсуждения стал недавно принятый закон, позволяющий общественникам быть наблюдателями на выборах Президента России. Согласно этому документу, общественные палаты всех уровней смогут направлять своих наблюдателей на избирательные участки.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов сообщил, что в регионе создана рабочая группа, которая уже начала процесс подготовки кандидатов в наблюдатели. Он проходит в тесном контакте с облизбиркомом и региональным Управлением Минюста.

Сергей Костенко предложил начать общественное наблюдение с 31 января 2018 года – это первый день подачи заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения. По его словам, участие представители общественных организаций в наблюдении за этим процессом и их работа на территориях повысят доверие населения к выборам.

Также на заседании было подписано Соглашение Общественной палаты Тульской области с представителями нескольких общественных организаций, которые готовы выдвинуть своих членов в качестве кандидатов в наблюдатели на выборах.