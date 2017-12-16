В Туле прошел концерт Симфонического оркестра Мариинского театра

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Концерт был посвящен 85-летию великого советского и российского композитора и пианиста Родиона Константиновича Щедрина.

Музыкантов и зрителей приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин. Он зачитал приветственный адрес Алексея Дюмина.

В нем, в частности, говорится:

- Принимать всемирно признанных мастеров музыкального искусства – большая честь для оружейной столицы. Благодарю Валерия Абисаловича Гергиева и весь коллектив оркестра за уникальную возможность провести в Туле этот незабываемый праздник музыки.

Сегодняшний концерт посвящен 85-летию Родиона Константиновича Щедрина. Уверен, что своим виртуозным выступлением оркестр подарит много положительных эмоций ценителям таланта нашего великого композитора и всей русской классики.

Музыканты исполнили такие произведения Родиона Щедрина как Concerto dolce для альта и струнного оркестра с арфой, концерт для скрипки и струнного оркестра «Concerto cantabile», а также произведение Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина «Кармен-Сюита».