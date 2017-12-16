В Туле объявлен желтый уровень погодной опасности
Это связано с сильным ветром: синоптики прогнозируют его дальнейшее усиление на территории региона.
Сегодня синоптики прогнозируют сильный ветер. В связи с этим они объявили желтый уровень погодной опасности.
Правила безопасного поведения при сильном ветре:
1. Машину поставьте в гараж или же паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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