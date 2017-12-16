В Туле объявлен желтый уровень погодной опасности

Это связано с сильным ветром: синоптики прогнозируют его дальнейшее усиление на территории региона.

Сегодня синоптики прогнозируют сильный ветер. В связи с этим они объявили желтый уровень погодной опасности.

Правила безопасного поведения при сильном ветре:

1. Машину поставьте в гараж или же паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).