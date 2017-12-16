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Вячеслава Дудку могут отпустить из колонии на похороны отца

Вячеслава Дудку могут отпустить из колонии на похороны отца

Вчера Myslo сообщал: что на 90-м году жизни умер почетный гражданин Тульской области Дмитрий Дудка.

Напомним,  что в уголовно-исполнительном кодексе РФ есть статья, которая позволяет осужденным выезжать за пределы колонии.

Статья 97. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений гласит:

  1. Осужденным к лишению свободы, содержащимся в исправительных колониях и воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным в установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений:

а) краткосрочные продолжительностью до семи суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье), а также для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения.

сегодня, в 12:27 +3
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