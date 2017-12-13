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Культурный центр «Типография» приглашает на концерт классической музыки

Культурный центр «Типография» приглашает на концерт классической музыки

В Туле откроется новый культурный центр, в котором зрители смогут познакомиться с разными музыкальными форматами – от академической классики до техно.

Мир стремительно меняется, и многие вещи быстро теряют свою актуальность — будь то современные исполнители или ветхие портьеры в концертных залах. Новое время диктует свой темп и требует широкого кругозора. Чтобы слыть в обществе культурно просвещённым человеком уже не достаточно побывать на выставке Марины Абрамович или на спектакле Серебренникова — нужно хорошо разбираться и в классической музыке.

16 декабря станет ещё одним знаменательным днём в календаре недели открытий в КЦ «Типография» (ул. Ф. Энгельса, 70-а) — в этот день классические итальянские пьесы прозвучат в исполнении ансамбля Gnessin Baroque на оригинальных инструментах.

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Когда на сцене филармонии оркестр выжимает фортиссимо под грохот ударных, конечно, можно растрогаться от такой масштабности, но насладиться старинными партитурами в непринуждённой обстановке культурного центра куда приятнее.

Автор: Вика Ерисковская, сегодня, в 15:59 +2
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