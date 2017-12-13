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Директор алексинской фирмы отказался платить сотруднице декретное пособие
Фото gazeta-ch.ru

Директор алексинской фирмы отказался платить сотруднице декретное пособие

В дело вмешались судебные приставы.

В Алексине местная жительница устроилась на работу в компанию по продаже интернет-услуг. Она предоставила в отдел кадров трудовую книжку и получила копию трудового договора.

Проработав несколько месяцев, женщина ушла в декрет. С этого момента ей перестали платить зарплату и пособия. Генеральный директор фирмы на претензии молодой мамы заявил, что она в компании вообще не работала. Трудовую книжку ей вернули, но записи о том, что она была сотрудником компании, в ней не было.

Женщина обратилась в суд, который вынес соответствующее решение. Однако директор компании решение суда проигнорировал и был доставлен в отдел судебных приставов. Там в отношении него составлен протокол и вручено предупреждение об уголовной ответственности.

Испугавшись уголовной ответственности, директор организации в кратчайшие сроки исполнил все требования исполнительного документа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:48 +6
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Место
АлексинТульская область

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