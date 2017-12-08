В Туле стартовал фестиваль «Итальянские вечера»

Фото Алексея Пирязева.

7 декабря в Тульской областной филармонии стартовал международный фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России».

Фестиваль проходит в Туле второй год подряд и является частью международного культурного проекта «Итальянские вечера в России» — «Российские вечера в Италии».

– Фестиваль ставит перед собой задачу показать творчество и достижения исполнителей и коллективов из разных стран в разных областях культуры, обменяться опытом, познакомить гостей с историей древнего города Тула, находящегося в самом сердце России, — рассказала журналистам министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Президент фестиваля Кристиан Карточети, который возглавляет итальянскую делегацию, поблагодарил правительство региона за помощь в организации мероприятия. Он отметил, что, приезжая в Тулу, итальянские мастера не только делятся своим искусством, но и многое перенимают от русской культуры и используют этот опыт в своем творчестве.

Жанна Байбакова – художественный руководитель культурной ассоциации Festival & Contest, начальник отдела культуры при консульстве РФ в городе Анкона, Италия:

Жанна Байбакова – «Итальянские вечера в России» – это фестиваль дружбы. Участники конкурса – люди, которые хотят выразить себя через искусство. Отбор участников шел по двум направлениям: по заявке педагогов и директоров музыкальных школ и частных кружков/студий. Во втором случае на рассмотрение оргкомитета фестиваля педагоги высылали видеоматериал. В этом году к участию фестиваля мы допускали большое количество любительских групп и исполнителей, то есть тем, кому мы можем помочь в самореализации. Идея создания фестиваля принадлежит Почетному консулу РФ в Италии профессору Арманду Дженезе.

Впервые этот конкурс прошел в Италии. Тогда в нем приняли участие в основном наши соотечественники, проживающие в Европе и Канаде.

В этом году в фестивале-конкурсе участвуют около 1300 человек из Италии, Республики Сан-Марино, Армении и разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Воронежа, Курска, Рязани, Нижнего Новгорода, Хабаровска и др.

В жюри вошли мастера различных жанров искусства с мировым именем.

Стефано Мальферрари — известный пианист, его диски входят в первую десятку самых лучших дисков классической музыки в мире.

Гентджан Ллукачи — известный скрипач и педагог по классу скрипки, бывшая первая скрипка Национального балета и оперы Тирана.

Сабрина Гаспарини — певица, театральный и концертный агент в Европе, организатор важнейших мероприятий в области искусства и культуры в Европе.

Альфонсо Де Филиппис — бывший танцор театра Ла Скала, режиссер-постановщик театральных постановок с использованием пластических и хореографических этюдов.

Джермано Де Росси — танцор, хореограф-постановщик, отработал более 10 лет на центральном итальянском телевидении, открыл серию престижнейших школ по современной хореографии по всей Италии.

Клаудио Казадей — доцент по классу игра на виолончели в Консерватории Пезаро, известный виолончелист — играл в театре Ла Скала, в том числе с Лучано Паваротти, записал не один платиновый диск.

Аугусто Чаватта — дирижер оркестра и хора, в том числе национального оркестра «Камерата Титано» Республики Сан Марино, президент «Войс Академи Сан Марино», востребованный педагог по вокалу.

Коррадо Луглио — итальянский художник-портретист, пишет свои картины как для души, так и под заказ, его портреты находятся в частных коллекциях многих благородных семей Европы.

Джермано Де Росси – В Туле я уже во второй раз. В прошлом году мы побывали на экскурсиях практически по всему городу и области. Больше всего мне запомнился музей-усадьба «Ясная Поляна». Я с удовольствием посещу это легендарное место еще раз. Еще когда я учился в школе, я читал шедевр Льва Толстого «Война и мир». Это произведение произвело на меня очень сильное впечатление! Познакомившись с жителями Тулы, я пришел к выводу, что мы очень похожи. Очень важно создать и сохранить этот союз людей в творчестве и искусстве.

Клаудио Казадей – В 1987 году я впервые приехал в Россию, в составе концертной группы проехал от Москвы до Сибири. В Туле тогда мне побывать не удалось. Мы приехали поддержать молодые таланты, провести мастер-классы и концерты. Жители вашего города очень добрые и открытые. Это очень приятно. Очень бы хотелось посетить тульские музеи и, конечно, усадьбу Льва Толстого.

Аугусто Чаватта – Тула – уютный город с активной жизнью. Я здесь впервые. Сразу бросилось в глаза праздничное убранство. Это очень здорово. Конечно, хотелось бы посетить тульские музеи, а еще прогуляться по городу и понять, чем живут туляки. Именно так и можно ощутить душу города.

Члены жюри будут оценивать работы участников фестиваля-конкурса по европейским стандартам и выдавать им дипломы международного образца, а самым талантливым — специальные премии.

Фестиваль продлится в Туле до 10 декабря. Афиша мероприятия здесь.