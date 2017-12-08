Фото предоставлено участниками.
Юные тульские танцовщицы завоевали бронзу на чемпионате мира по джазовому танцу, модерну и балету
Поздравляем Софью Соколову и Алину Тимошкину!
В Польше прошел чемпионат мира по джазовому танцу, модерну и балету. В номинации «Классический танец дуэт мини-кидс» (дети до 7 лет) Россию представили участницы коллектива Stars — шестилетние тулячки Софья Соколова и Алина Тимошкина. Девчонки выступили с композицией «Экзерсис со свечами». Конкурентками нашего дуэта стали девчонки из коллективов Польши и Украины.
Юные тулячки завоевали бронзу и поделили пьедестал с Польшей.
Отметим, что девчонки из танцевального коллектива Stars попали в состав сборной после чемпионата России по современным танцевальным направлениями. Руководитель — Владислава Игурова.
Софья Соколова и Алина Тимошкина занимаются танцами с четырех лет. За это время они в составе своего коллектива завоевали несколько наград на Всероссийских и международных соревнованиях.
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