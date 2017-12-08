новости
новости
Регистрация
Юные тульские танцовщицы завоевали бронзу на чемпионате мира по джазовому танцу, модерну и балету
Фото предоставлено участниками.

Юные тульские танцовщицы завоевали бронзу на чемпионате мира по джазовому танцу, модерну и балету

Поздравляем Софью Соколову и Алину Тимошкину!

В Польше прошел чемпионат мира по джазовому танцу, модерну и балету. В номинации «Классический танец дуэт мини-кидс» (дети до 7 лет) Россию представили участницы коллектива Stars — шестилетние тулячки Софья Соколова и Алина Тимошкина. Девчонки выступили с композицией «Экзерсис со свечами». Конкурентками нашего дуэта стали девчонки из коллективов Польши и Украины.
 
Юные тулячки завоевали бронзу и поделили пьедестал с Польшей.
 
 
Отметим, что девчонки из танцевального коллектива Stars попали в состав сборной после чемпионата России по современным танцевальным направлениями. Руководитель — Владислава Игурова.
 
Софья Соколова и Алина Тимошкина занимаются танцами с четырех лет. За это время они в составе своего коллектива завоевали несколько наград на Всероссийских и международных соревнованиях.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
танцовщицытанцычемпионат мира

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовал фестиваль «Итальянские вечера»
В Туле стартовал фестиваль «Итальянские вечера»
В Тульской области «Хёндэ» при обгоне врезался во встречный «Форд»
В Тульской области «Хёндэ» при обгоне врезался во встречный «Форд»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.