Юные тульские танцовщицы завоевали бронзу на чемпионате мира по джазовому танцу, модерну и балету

Фото предоставлено участниками.

В Польше прошел чемпионат мира по джазовому танцу, модерну и балету. В номинации «Классический танец дуэт мини-кидс» (дети до 7 лет) Россию представили участницы коллектива Stars — шестилетние тулячки Софья Соколова и Алина Тимошкина. Девчонки выступили с композицией «Экзерсис со свечами». Конкурентками нашего дуэта стали девчонки из коллективов Польши и Украины.

Юные тулячки завоевали бронзу и поделили пьедестал с Польшей.

Отметим, что девчонки из танцевального коллектива Stars попали в состав сборной после чемпионата России по современным танцевальным направлениями. Руководитель — Владислава Игурова.

Софья Соколова и Алина Тимошкина занимаются танцами с четырех лет. За это время они в составе своего коллектива завоевали несколько наград на Всероссийских и международных соревнованиях.