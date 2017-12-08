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В Туле разыскивают водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе на ул. Кутузова
Кадр из видео.

В Туле разыскивают водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе на ул. Кутузова

Автомобиль – «Нива», предположительно синего цвета.

6 декабря в 15.30 в Туле возле дома № 163 по улице Кутузова неустановленный водитель сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Водитель отвез пострадавшую домой. Однако девушка позже обратилась за медицинской помощью в больницу.

Пешехода сбил водитель автомобиля «Нива», предположительно синего цвета. Несмотря на то, что мужчина доставил пострадавшую домой, он покинул место аварии.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ищут этого водителя, а также очевидцев ДТП. Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.

Момент аварии попал на видео.

госавтоинспекция

Согласно Правилам дорожного движения, в случае совершения ДТП, в котором имеются пострадавшие или погибшие, водитель обязан:

  • оказать первую помощь;
  • вызвать скорую помощь и ГИБДД;
  • зафиксировать ФИО, адрес, контакты очевидцев;
  • если случай экстренный, отправить пострадавших на попутном автомобиле в больницу; если доставить пострадавших в больницу возможно только на машине участника ДТП, необходимо сделать это, предварительно зафиксировав место аварии на видео, затем показать медработникам свои документы,
  • вернуться на место аварии на своей же машине или на пост ДПС.

Покидая место аварии, участник нарушает ПДД, и ему грозит административное наказание: лишение прав на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток (КОАП РФ, статья 12.27).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:55 +4
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