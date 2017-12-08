В Туле разыскивают водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе на ул. Кутузова

Кадр из видео.

6 декабря в 15.30 в Туле возле дома № 163 по улице Кутузова неустановленный водитель сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Водитель отвез пострадавшую домой. Однако девушка позже обратилась за медицинской помощью в больницу.

Пешехода сбил водитель автомобиля «Нива», предположительно синего цвета. Несмотря на то, что мужчина доставил пострадавшую домой, он покинул место аварии.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ищут этого водителя, а также очевидцев ДТП. Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.

Момент аварии попал на видео.

госавтоинспекция

Согласно Правилам дорожного движения, в случае совершения ДТП, в котором имеются пострадавшие или погибшие, водитель обязан:

оказать первую помощь;

вызвать скорую помощь и ГИБДД;

зафиксировать ФИО, адрес, контакты очевидцев;

если случай экстренный, отправить пострадавших на попутном автомобиле в больницу; если доставить пострадавших в больницу возможно только на машине участника ДТП, необходимо сделать это, предварительно зафиксировав место аварии на видео, затем показать медработникам свои документы,

вернуться на место аварии на своей же машине или на пост ДПС.

Покидая место аварии, участник нарушает ПДД, и ему грозит административное наказание: лишение прав на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток (КОАП РФ, статья 12.27).