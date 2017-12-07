В Туле выбрали «Мини Мисс и Мини Мистера»

Фестиваль призван поощрять детское творчество, развивать артистизм, чувство стиля и умение создавать собственный имидж.

А главное — выбрать самых талантливых детей, достойных представлять нашу область на Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мистер России – 2018».



Во время подготовки к конкурсу проходили кастинги, на которых отобрали 19 самых талантливых претендентов от 3 до 14 лет с правом участия в финале фестиваля. Целый месяц ребята готовились, осваивали основы дефиле, хореографии, актерского мастерства, готовили костюмы к выступлениям и творческие номера.



Торжественное открытие конкурсной программы было предоставлено нашей знаменитой землячке, победительнице национального «Детского Евровидения — 2016», финалистке проекта Первого канала «Голос.Дети» певице Софье Фисенко. Кроме того, Софья выступила в роли почетного члена жюри фестиваля.



Ведущими праздника выступили популярный тульский шоумен Дмитрий Блинцов и обладатель титулов «Мини Мистер Тула — 2014», «Мини Мистер Россия — 2015», телеведущий, модель и актер «Ералаша» и теперь уже москвич Никита Жоричев. Кроме того, Никита выступил с юмористическими номером «Монолог режиссера», порадовав зрителей своими невероятными актерским мастерством и харизмой.



Первый выход участников оказался очень патриотичным. Все девочки и мальчики вышли на танец в майках с символикой Тулы, тульскими флажками в руках, показав гордость за родной край и любовь к родному городу.



Традиционно конкурсанты представляли себя в трех выходах: «Визитка», «Конкурс талантов» и «Дефиле в вечерних платьях и костюмах».

В первом конкурсном эпизоде почти все ребята представляли себя в стихотворной форме, артистично рассказывая о своих достоинствах, любимых занятиях, своем городе, стране, о том, почему они любят Тулу и Россию. Участники особо подчеркивали, что пришли на конкурс только побеждать.



Конкурс талантов стал самым ярким событием во всей конкурсной программе. Участники показали все, на что были способны. Были здесь и парный танец очаровательных брата и сестры Фединых «Монстр в Париже», прекрасное вокальное исполнение Дениса Егорова. Лера Суховерхова потрясла зрителей красивейшим исполнением песни «Маленькая страна».

Некоторые ребята выступали вместе со своими семьями, так, Марк Хардыбакин исполнил поэтическую композицию «Беседы о зиме» вместе с мамой, а самый юный участник, 3-летний Никита Николаев, выступил в танце «Лопотуха» с мамой и папой.

13-летняя Анастасия Гурина так прочитала стихотворение Константина Симонова «Жди меня», что прослезились даже мужчины.

Важно отметить, что бурными овациями сопровождались и выступления победительниц прошлых лет Екатерины Тихоновой и Алины Тереховой. В рамках фестиваля прошла презентация новой коллекции Лилии Сикорской.



Самым красивым и по-настоящему волшебным стал выход на сцену юных леди и джентльменов в вечерних нарядах. Мальчики и девочки грациозно дефилировали, ослепляя изяществом и красотой нарядов. Наблюдавшие за своими детьми мамы не сдерживали слез умиления.



Самый волнительный момент мероприятия — церемония награждения — прошел на позитивной, радостной волне. Абсолютно все участники получили наградные ленты, памятные дипломы, девочки — заветные короны, а мальчики — именные кубки.

Юбилейный фестиваль был щедр на призы и подарки. Есения Мокосова и Марк Хардыбакин получили приглашение на международный фестиваль «Принц и Принцесса Вселенной – 2018», Полину Ризакулову, Софию Моторину, Софию Баталину пригласили на международный фестиваль моделей и талантов «Старт Ап».



На портале Myslo.ru прошло голосование — больше всех лайков от гостей сайта получила 8-летняя Маргарита Федина. Она получила титул «Мини Мисс Myslo», диплом и подарок от нашей редакции.

Призовые титулы распределились таким образом:

Гран-при «Мини Мистер Тула – 2017» Денис Егоров, 13 лет

Гран-при «Мини Мисс Тула – 2017» Маргарита Федина, 8 лет

«Мини Мисс Тула» (3-6) Валерия Суховерхова, 5 лет

«Мини Мисс Тула» (7-10) Полина Ризакулова, 8 лет

«Мини Мисс Тула» (11-14) Дарья Макарова, 13 лет

«Мини Мистер Тула» 2017 Андрей Чадаев, 5 лет



Победителей наградили эксклюзивными лентами с камнями Сваровски, а именной кубок, заветную корону и приглашения на участие во Всероссийском конкурсе в марте вручили лично президент и директор «Мини Мисс и Мистер России» Татьяна Праскова и Николай Коротков.

В завершение праздника под бурные аплодисменты был вынесен вкуснейший праздничный торт, изготовленный специально для такого мероприятия.

Генеральный директор агентства Gold Models и президент фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер Тула» Светлана Моторина поздравила детей с участием, а победителей – с завоеванными титулами, а также выразила благодарность всем партнерам за помощь в проведении мероприятия.