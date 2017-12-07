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В Туле выбрали «Мини Мисс и Мини Мистера»

В Туле выбрали «Мини Мисс и Мини Мистера»

В клубе «Пряник» прошел VI ежегодный детский областной фестиваль элегантности и таланта, организованный модельно-продюсерским агентством Gold Models.

Фестиваль призван поощрять детское творчество, развивать артистизм, чувство стиля и умение создавать собственный имидж.

А главное — выбрать самых талантливых детей, достойных представлять нашу область на Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мистер России – 2018».

 


Во время подготовки к конкурсу проходили кастинги, на которых отобрали 19 самых талантливых претендентов от 3 до 14 лет с правом участия в финале фестиваля. Целый месяц ребята готовились, осваивали основы дефиле, хореографии, актерского мастерства, готовили костюмы к выступлениям и творческие номера.

 


Торжественное открытие конкурсной программы было предоставлено нашей знаменитой землячке, победительнице национального «Детского Евровидения — 2016», финалистке проекта Первого канала «Голос.Дети» певице Софье Фисенко. Кроме того, Софья выступила в роли почетного члена жюри фестиваля.

 


Ведущими праздника выступили популярный тульский шоумен Дмитрий Блинцов и обладатель титулов «Мини Мистер Тула — 2014», «Мини Мистер Россия — 2015», телеведущий, модель и актер «Ералаша» и теперь уже москвич Никита Жоричев. Кроме того, Никита выступил с юмористическими номером «Монолог режиссера», порадовав зрителей своими невероятными актерским мастерством и харизмой.

 


Первый выход участников оказался очень патриотичным. Все девочки и мальчики вышли на танец в майках с символикой Тулы, тульскими флажками в руках, показав гордость за родной край и любовь к родному городу.

 


Традиционно конкурсанты представляли себя в трех выходах: «Визитка», «Конкурс талантов» и «Дефиле в вечерних платьях и костюмах».
В первом конкурсном эпизоде почти все ребята представляли себя в стихотворной форме, артистично рассказывая о своих достоинствах, любимых занятиях, своем городе, стране, о том, почему они любят Тулу и Россию. Участники особо подчеркивали, что пришли на конкурс только побеждать.

 


Конкурс талантов стал самым ярким событием во всей конкурсной программе. Участники показали все, на что были способны. Были здесь и парный танец очаровательных брата и сестры Фединых «Монстр в Париже», прекрасное вокальное исполнение Дениса Егорова. Лера Суховерхова потрясла зрителей красивейшим исполнением песни «Маленькая страна».

Некоторые ребята выступали вместе со своими семьями, так, Марк Хардыбакин исполнил поэтическую композицию «Беседы о зиме» вместе с мамой, а самый юный участник, 3-летний Никита Николаев, выступил в танце «Лопотуха» с мамой и папой.

13-летняя Анастасия Гурина так прочитала стихотворение Константина Симонова «Жди меня», что прослезились даже мужчины.
Важно отметить, что бурными овациями сопровождались и выступления победительниц прошлых лет Екатерины Тихоновой и Алины Тереховой. В рамках фестиваля прошла презентация новой коллекции Лилии Сикорской.

 


Самым красивым и по-настоящему волшебным стал выход на сцену юных леди и джентльменов в вечерних нарядах. Мальчики и девочки грациозно дефилировали, ослепляя изяществом и красотой нарядов. Наблюдавшие за своими детьми мамы не сдерживали слез умиления.

 


Самый волнительный момент мероприятия — церемония награждения — прошел на позитивной, радостной волне. Абсолютно все участники получили наградные ленты, памятные дипломы, девочки — заветные короны, а мальчики — именные кубки.

Юбилейный фестиваль был щедр на призы и подарки. Есения Мокосова и Марк Хардыбакин получили приглашение на международный фестиваль «Принц и Принцесса Вселенной – 2018», Полину Ризакулову, Софию Моторину, Софию Баталину пригласили на международный фестиваль моделей и талантов «Старт Ап».

 


На портале Myslo.ru прошло голосование — больше всех лайков от гостей сайта получила 8-летняя Маргарита Федина. Она получила титул «Мини Мисс Myslo», диплом и подарок от нашей редакции.

 

Призовые титулы распределились таким образом:
Гран-при «Мини Мистер Тула – 2017» Денис Егоров, 13 лет
Гран-при «Мини Мисс Тула – 2017» Маргарита Федина, 8 лет
«Мини Мисс Тула» (3-6) Валерия Суховерхова, 5 лет
«Мини Мисс Тула» (7-10) Полина Ризакулова, 8 лет
«Мини Мисс Тула» (11-14) Дарья Макарова, 13 лет
«Мини Мистер Тула» 2017 Андрей Чадаев, 5 лет


Победителей наградили эксклюзивными лентами с камнями Сваровски, а именной кубок, заветную корону и приглашения на участие во Всероссийском конкурсе в марте вручили лично президент и директор «Мини Мисс и Мистер России» Татьяна Праскова и Николай Коротков.

В завершение праздника под бурные аплодисменты был вынесен вкуснейший праздничный торт, изготовленный специально для такого мероприятия.

Генеральный директор агентства Gold Models и президент фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер Тула» Светлана Моторина поздравила детей с участием, а победителей – с завоеванными титулами, а также выразила благодарность всем партнерам за помощь в проведении мероприятия.

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Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 66
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 67
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Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 266
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 267
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 268
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Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 276
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 277
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 278
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 279
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 280
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 281
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 282
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 283
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 284
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 285
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 286
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 287
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 288
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 289
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 290
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 291
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 292
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 293
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 294
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 295
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 296
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 297
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 298
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 299
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 300
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 301
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 302
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 303
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 304
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 305
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 306
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 307
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 308
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 309
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 310
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 311
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 312
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 313
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 314
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 315
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 316
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 317
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 318
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 319
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 320
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 321
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 322
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 323
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 324
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 325
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 326
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 327
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 328
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 329
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 330
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 331
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 332
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 333
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 334
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 335
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 336
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 337
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 338
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 339
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 340
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 341
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 342
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 343
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 344
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 345
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 346
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 347
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 348
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 349
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 350
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 351
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 352
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 353
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 354
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 355
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 356
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 357
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 358
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 359
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 360
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 361
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 362
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 363
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 364
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 365
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 366
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 367
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 368
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 369
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 370
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 371
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 372
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 373
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 374
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 375
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 376
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 377
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 378
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 379
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 380
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 381
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 382
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 383
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 384
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 385
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 386
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 387
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 388
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 389
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 390
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 391
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 392
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 393
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 394
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 395
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 396
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 397
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 398
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 399
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 400
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 401
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 402
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 403
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 404
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 405
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 406
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 407
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 408
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 409
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 410
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 411
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 412
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 413
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 414
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 415
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 416
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 417
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 418
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 419
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 420
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 421
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 422
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 423
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 424
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 425
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 426
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 427
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 428
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 429
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 430
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 431
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 432
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 433
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 434
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 435
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 436
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 437
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 438
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 439
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 440
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 441
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 442
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 443
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 444
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 445
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 446
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 447
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 448
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 449
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 450
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 451
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 452
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 453
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 454
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 455
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 456
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 457
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 458
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 459
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 460
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 461
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 462
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 463
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 464
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 465
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 466
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 467
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 468
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 469
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 470
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 471
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 472
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 473
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 474
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 475
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 476
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 477
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 478
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 479
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 480
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 481
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 482
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 483
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 484
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 485
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 486
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 487
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 488
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 489
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 490
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 491
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 492
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 493
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 494
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 495
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 496
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 497
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 498
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 499
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 500
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 501
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 502
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 503
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 504
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 505
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 506
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 507
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 508
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 509
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 510
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 511
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 512
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 513
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 514
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 515
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 516
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 517
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 518
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 519
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 520
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 521
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 522
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 523
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 524
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 525
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 526
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 527
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 528
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 529
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 530
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 531
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 532
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 533
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 534
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 535
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 536
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 537
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 538
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 539
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 540
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 541
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 542
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 543
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 544
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 545
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 546
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 547
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 548
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 549
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 550
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 551
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 552
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 553
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 554
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 555
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 556
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 557
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 558
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 559
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 560
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 561
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 562
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 563
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 564
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 565
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 566
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 567
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 568
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 569
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 570
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 571
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 572
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 573
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 574
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 575
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 576
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 577
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 578
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 579
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 580
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 581
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 582
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 583
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 584
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 585
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 586
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 587
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 588
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 589
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 590
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 591
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 592
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 593
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 594
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 595
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 596
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 597
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 598
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 599
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 600
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 601
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 602
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 603
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 604
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 605
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 606
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 607
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 608
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 609
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 610
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 611
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 612
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 613
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 614
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 615
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 616
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 617
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 618
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 619
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 620
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 621
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 622
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 623
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 624
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 625
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 626
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 627
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 628
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 629
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 630
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 631
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 632
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 633
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 634
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 635
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 636
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 637
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 638
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 639
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 640
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 641
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 642
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 643
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 644
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 645
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 646
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 647
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 648
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 649
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 650
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 651
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 652
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 653
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 654
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 655
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 656
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 657
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 658
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 659
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 660
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 661
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 662
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 663
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 664
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 665
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 666
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 667
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 668
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 669
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 670
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 671
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 672
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 673
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 674
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 675
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 676
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 677
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 678
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 679
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 680
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 681
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 682
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 683
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 684
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 685
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 686
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 687
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 688
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 689
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 690
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 691
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 692
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 693
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 694
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 695
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 696
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 697
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 698
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 699
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 700
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 701
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 702
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 703
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 704
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 705
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 706
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 707
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 708
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 709
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 710
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 711
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 712
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 713
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 714
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 715
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 716
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 717
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 718
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 719
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 720
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 721
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 722
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 723
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 724
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 725
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 726
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 727
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 728
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 729
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 730
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 731
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 732
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 733
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 734
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 735
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 736
Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2017, Фото: 737
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