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В Ясногорске на кладбище нашли труп неизвестного мужчины

В Ясногорске на кладбище нашли труп неизвестного мужчины

Следственный комитет просит помочь установить личность погибшего.

26 ноября в Ясногорске на территории старого кладбища в ста метрах от дороги был обнаружен труп мужчины. Помимо бушлата на нем были камуфлированные брюки и кроссовки серого цвета с белыми полосками по бокам. Информация об этом появилась в группе ВКонтакте «Наш Ясногорск».

Погибшего опознали продавцы одного из сетевых магазинов как частого своего покупателя. На фото — стоп-кадр с камер видеонаблюдения от 18 ноября.


В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт. Личность погибшего и причина смерти пока не установлены. Известно, что на теле мужчины нет следов преступного насилия.

Если вы узнали данного мужчину, просьба сообщить в Следственный комитет по телефону 8 (48766)2-31-42.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 0
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