Туляков приглашают на выставку итальянского художника

Она будет работать с 7 по 10 декабря.

С 7 по 10 декабря в Туле в рамках международного фестиваля «Итальянские вечера в России» пройдет выставка художника Corrado Luglio.

Среди работ зрители увидят картину «Братья Черви». Эта удивительная картина рассказывает трагическую историю итальянской семьи Черви. Во время Второй мировой войны семь братьев этой семьи ушли в партизаны, не соглашаясь мириться с фашистским режимом.

Во время своей партизанской деятельности братья спасали и укрывали русских пленных солдат, отправленных в Италию на принудительные работы. Весь партизанский отряд был схвачен нацистами и подвержен мучительным пыткам, но не предав партизанское движение, не рассказав фашистам о том, каким образом устраивались побеги для русских пленных, братья приняли героическую смерть.

На картине изображен отец этих итальянских героев – господин Альчидо Черви, который рассказывает своим одиннадцати внукам о подвигах их отцов, о том, что они – будущее Италии, которая хочет мира и дружбы.

Возрастная категория 6+.

Место проведения: Выставочный зал (Красноармейский проспект, 16).

Подробная информация по телефону 8(4872) 56-09-92.

vk.com/vustavkizal_tula