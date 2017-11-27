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В Ясной Поляне спасают 314-летний дуб
Фото ypmuseum.ru.

В Ясной Поляне спасают 314-летний дуб

На дереве установят систему стабилизации для укрепления кроны и предотвращения разрушения ствола.

В рамках Года экологии в России «Ясную Поляну» посетили эксперты Некоммерческого партнерства Стратегический Альянс «Здоровый лес». Они обследовали одно из старейших деревьев усадьбы — 314-летний дуб в мемориальном лесу Чепыж.

В развилке ствола дуба, на высоте 5,5 метра, есть трещина, возникшая из-за морозов. За прошедшие годы трещина сильно увеличилась, став угрозой для жизни дерева.

По результатам обследования специалисты приняли решение установить на дубе систему стабилизации для укрепления кроны и предотвращения разрушения ствола.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +2
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