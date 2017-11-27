В Туле ребенок ушел из дома после ссоры с родителями

В воскресенье вечером в полицию сообщили о пропаже 10-летнего ребенка. По словам родителей, мальчик не вернулся домой после спортивной тренировки.

Сотрудники полиции выяснили, что мальчишка не пришел на тренировку.

– Для установления местонахождения ребенка сотрудники полиции проверяли подъезды и чердаки многоквартирных домов, супермаркеты, парки и скверы, общались с друзьями и знакомыми пропавшего. Проверялись версии, связанные с нахождением мальчика и в Туле, и за пределами города. На розыск был ориентирован весь личный состав отдела полиции «Центральный», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Поздним вечером полицейские обнаружили мальчика на качелях в одном из тульских дворов.

По предварительным данным, ребенок ушел из дома после ссоры с родителями. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.

Мальчика вернули домой. В отделе полиции «Центральный» устанавливают все обстоятельства происшествия.