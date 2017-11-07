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Спектакль «Анна Каренина» отменён

Спектакль «Анна Каренина» отменён

Сегодня, 7 ноября, должен был состояться спектакль по роману Льва Толстого «Анна Каренина», но по независящим от Myslo причин спектакль отменён.

Организаторы приносят свои извинения за столь позднее сообщение об отмене мероприятия. Если вы покупали билеты в кассах Myslo онлайн и оплачивали банковской картой, не переживайте — деньги на ваш счёт будут возвращены автоматически в течение 14 дней.

Если вы покупали билеты в Myslo-кассах в офисе «Слободы», вам нужно обратиться в офис «Слободы» (пр. Ленина 116). При себе иметь паспорт и кассовый чек с билетом.

Всем купившим билеты с помощью сервиса Myslo-кассы отправлены смс-сообщения и письма на указанные номера телефонов и e-mail.

Телефон для справок 57−07−07 (доб. 216).

сегодня, в 18:03 0
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