В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк»
Лекция состоится в рамках проекта «Художник и книга».
Туляков приглашают на мероприятие, которое пройдет 8 ноября в 16.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. Лекция состоится в рамках проекта «Художник и книга».
Арт-лекция посвящена великому британскому поэту и художнику Уильяму Блейку (1757–1827), творчество которого представляет одну из ярких страниц в истории западноевропейского искусства.
Лекцию прочитает научный сотрудник Тульского областного художественного музея Е.Н. Рябова.
Вниманию посетителей будет предложена библиотечная выставка «Тайна Уильяма Блейка», а также видеопрограмма со стихотворениями поэта.
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