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В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк»

В Туле пройдет арт-лекция «Уильям Блейк»

Лекция состоится в рамках проекта «Художник и книга».

Туляков приглашают на мероприятие, которое пройдет 8 ноября в 16.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. Лекция состоится в рамках проекта «Художник и книга».

Арт-лекция посвящена великому британскому поэту и художнику Уильяму Блейку (1757–1827), творчество которого представляет одну из ярких страниц в истории западноевропейского искусства. 

Лекцию прочитает научный сотрудник Тульского областного художественного музея Е.Н. Рябова.

Вниманию посетителей будет предложена библиотечная выставка «Тайна Уильяма Блейка», а также видеопрограмма со стихотворениями поэта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +3
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