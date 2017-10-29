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Туляков приглашают на фестиваль немецкой культуры
Фото: Тульское музейное объединение.

Туляков приглашают на фестиваль немецкой культуры

Сегодня мероприятия пройдут в Тульском областном художественном музее.

Во второй раз в Туле проходит фестиваль немецкой культуры «Калейдоскоп». Торжественное открытие мероприятия состоялось 27 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.

Гости торжества знакомились с разнообразными предметами рукоделия, украшениями, а также пробовали блюда немецкой кухни.

Программа фестиваля на 29 октября:

16.00 Занятие с элементами мастер-класса «Маска, я тебя знаю»

Тульский областной художественный музей (ул. Ф. Энгельса, 64), тел. (4872) 35 40 53. Стоимость участия: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.

18.00 Торжественное закрытие фестиваля: музыкальная гостиная и викторина

Тульский областной художественный музей (ул. Ф. Энгельса, 64), тел. (4872) 35 40 53. Вход свободный

сегодня, в 15:04 +4
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