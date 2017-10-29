В Ефремове пенсионерка обменяла 10 тысяч рублей на фальшивые купюры

В Ефремове полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию мошенницы, которая обманула пожилую женщину.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявлением обратилась 63-летняя женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру пришла неизвестная и попросила обменять две пятитысячные купюры на более мелкие тысячные банкноты.

Когда злоумышленница ушла, пенсионерка обнаружила, что оставленные купюры являются «Билетами банка приколов».

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УМВД России по Тульской области просит граждан проявлять бдительность при общении с лицами, обращающихся с просьбой обмена денег. Если вы стали жертвой подобных мошенников, следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.