Баскетболисты «Арсенала» уступили «Динамо»

Фото Даниила Прокофьева.

Матч закончился со счетом 63:64 в пользу гостей.

Баскетбольный «Арсенал» уступил ставропольскому «Динамо» в первом матче, который прошел 28 октября в Туле в СК «Новое поколение». Игра завершилась со счетом 63:64.

Самым результативным в составе оружейников стал Павел Крыков, набравший 15 очков.

Протокол матча

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Ставрополь) — 63:64 (19:20, 17:10, 15:21, 12:13)



Судьи: Курносов (Калуга), Новиков (Мособласть), Стрельцов. Комиссар — Суханов (Воронеж).

«Арсенал»: Бурков (2), Ермаков (5), Шаповалов (1), Зайкин (10), А. Усков (13) — старт, Крыков (15), Чернов (7), Рытенко (10), Корчага.

«Динамо»: Кайтуков (19), Кочнев (15), Бакленев (16), Оленев (2), Гафаров (5) — старт, Лысенков, Перепелюков, Питеров (5), Каренин (2).

Фолы — 16:19.