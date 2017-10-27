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В Новомосковске автоледи на «Матизе» сбила мужчину

В Новомосковске автоледи на «Матизе» сбила мужчину

Пешеход переходил дорогу не по «зебре».

26 октября в 10.45 в Новомосковске на улице Мира, возле дома №56-в сбили человека.

Женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Матиз», совершила наезд на пешехода, мужчину 1953 года рождения.

По сведениям УГИБДД, мужчина двигался по тротуару и начал переходить дорогу. В этот момент «Матиз» при повороте сбил его.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
 

сегодня, в 11:41 +1
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