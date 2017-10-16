Тулякам покажут раритеты советской эпохи

Фото Тульского военно-исторического музея.

В Тульском военно-историческом музее открылась выставка, посвященная советскому периоду жизни горожан. Туляки, как и все жители СССР, трудились, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, ходили на демонстрации, отмечали праздники, радовались жизни.

В экспозицию вошли уникальные архивные фотографии и документы из фондов музеев и личных коллекций туляков.

Мини-выставка «Сокровища старого сундука» даст возможность каждому посмотреть и почитать журналы «Юность», «Огонёк» и «Крокодил» прошлого века. Все экспонаты несут в себе дух противоречивой, но дорогой для многих эпохи.

Выставка продлится до 13 ноября 2017 года.

Возрастная категория 12+.

Тульский военно-исторический музей: Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс.

Режим работы: чт., пт., сб. с 10.00 до 20.00;

вт., ср., вс. с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной.

Телефон для справок — 8-902-902-00-95.