новости
новости
Регистрация
Тулякам покажут раритеты советской эпохи
Фото Тульского военно-исторического музея.

Тулякам покажут раритеты советской эпохи

Выставка «Тула советская» продлится до 13 ноября.

В Тульском военно-историческом музее открылась выставка, посвященная советскому периоду жизни горожан. Туляки, как и все жители СССР, трудились, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, ходили на демонстрации, отмечали праздники, радовались жизни.

В экспозицию вошли уникальные архивные фотографии и документы из фондов музеев и личных коллекций туляков.

Мини-выставка «Сокровища старого сундука» даст возможность каждому посмотреть и почитать журналы «Юность», «Огонёк» и «Крокодил» прошлого века. Все экспонаты несут в себе дух противоречивой, но дорогой для многих эпохи.

Выставка продлится до 13 ноября 2017 года.

Возрастная категория 12+.

Тульский военно-исторический музей: Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс.

Режим работы: чт., пт., сб. с 10.00 до 20.00;

вт., ср., вс. с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной.

Телефон для справок — 8-902-902-00-95.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
Выставка Тула советскаяТульский военно-исторический музей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле мастера плавания снова вышли на дистанцию
В Туле мастера плавания снова вышли на дистанцию
Жительница Тульской области везла героин в Елец
Жительница Тульской области везла героин в Елец
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.