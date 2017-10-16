В Туле мастера плавания снова вышли на дистанцию

Фото Дмитрия Дзюбина.

Пловцы в очередной раз доказали, что возраст для спорта не помеха!

Вчера, 15 октября, в Туле в бассейне МАУ «Спортивные объекты» прошли соревнования по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше).

В наш город приехали спортсмены не только из Тульской области, но и из Воронежа, Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Всего в соревнованиях приняли участие 93 пловца.

Наталья Семёнова - Участники соревнований выражают благодарность за хорошую организацию соревнований Управлению по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы и МАУ «Спортивные объекты». С каждым годом количество участников увеличивается. Вид спорта плавание в категории «Мастерс» становится популярным в городе Туле и Тульской области.

Пловцы вновь доказали, что возраст для спорта не помеха!