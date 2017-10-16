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В Туле мастера плавания снова вышли на дистанцию
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле мастера плавания снова вышли на дистанцию

Пловцы в очередной раз доказали, что возраст для спорта не помеха!

Вчера, 15 октября, в Туле в бассейне МАУ «Спортивные объекты» прошли соревнования по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше).

В наш город приехали спортсмены не только из Тульской области, но и из Воронежа, Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Всего в соревнованиях приняли участие 93 пловца.

Наталья Семёнова

- Участники соревнований выражают благодарность за хорошую организацию соревнований Управлению по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы и МАУ «Спортивные объекты».

С каждым годом количество участников увеличивается. Вид спорта плавание в категории «Мастерс» становится популярным в городе Туле и Тульской области.

Пловцы вновь доказали, что возраст для спорта не помеха! 

 

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Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 56
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 57
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 58
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 59
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 60
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 61
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 62
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 63
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 64
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 65
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 66
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 67
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 68
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 69
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 70
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 71
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 72
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 73
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 74
Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 75
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Соревнования по плаванию в категории "Мастерс", Фото: 77
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +1
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