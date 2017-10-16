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Жительница Тульской области везла героин в Елец
Кадр из видео.

Жительница Тульской области везла героин в Елец

Там она должна была передать наркотики другому человеку.

В Тёпло-Огарёвском районе в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. 41-летняя женщина в этот момент находилась на остановке общественного транспорта в одной из деревень.

При личном досмотре в присутствии понятых у подозреваемой обнаружили 51 полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что женщина хранила героин массой 100 г.

Подозреваемая в полиции рассказала, что собиралась отправиться в Елец, чтобы там передать наркотики другому человеку.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:54 +1
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