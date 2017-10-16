Жительница Тульской области везла героин в Елец

Кадр из видео.

Там она должна была передать наркотики другому человеку.

В Тёпло-Огарёвском районе в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. 41-летняя женщина в этот момент находилась на остановке общественного транспорта в одной из деревень.

При личном досмотре в присутствии понятых у подозреваемой обнаружили 51 полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что женщина хранила героин массой 100 г.

Подозреваемая в полиции рассказала, что собиралась отправиться в Елец, чтобы там передать наркотики другому человеку.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.