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Вышел клип Стаса Пьехи, который снимали в Кондуках
Фото Сергея Игнатова.

Вышел клип Стаса Пьехи, который снимали в Кондуках

Видеоролик на новую песню музыканта – «Листы календаря».

1 сентября состоялась премьера клипа Стаса Пьехи на его новую песню «Листы календаря». Причем тут Тульская область, спросите вы. Дело в том, что видео снимали в живописном уголке нашего региона — в Кондуках!

Вот, что написал певец в своем Instagram о клипе:

 

 

Сегодня премьера клипа на песню листы календаря vk.com! Я убежден в том, что есть прямая связь между тем, что мы транслируем, и тем, что получаем в ответ… это не мистика и не наука, простая схема, которая работает железобетонно. на сегодня у меня много светлых чувств, надежд и любви в сердце… Постепенно избавляясь от старых шаблонов. страданий и эгоцентричных мотивов, я по другому стал чувствовать жизнь, мои тексты больше не нуждаются в диссонансах и драме… Мне хочется делиться той радостью, которая мне дарована… великий дар концентрации на счастливых моментах… умение проживать их и вера в то, что эта дверь, дверь в светлое и счастливое будущее никогда не закрывалась и мы САМИ выбираем каким оно будет. я выбираю радоваться каждому дню, быть в нем, проживать его (как последний) и обрывать как Лист Календаря… принимая новый день! Именно об этом моя новая песня и видео… светлого дня, ребята, Ура??????

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

 

Предлагаем вам посмотреть клип, где запечатлены наши «Голубые озера».

Режиссер Елизавета Клюзко, продюсер RabbitFilm, сценарий Эрика Быстрова, оператор Иван Лебедев, стиль Иван Супрун, монтаж Евгений Курицын, графика: ARGUNOV STUDIO.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:52 0
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