Вышел клип Стаса Пьехи, который снимали в Кондуках

Фото Сергея Игнатова.

1 сентября состоялась премьера клипа Стаса Пьехи на его новую песню «Листы календаря». Причем тут Тульская область, спросите вы. Дело в том, что видео снимали в живописном уголке нашего региона — в Кондуках!

Вот, что написал певец в своем Instagram о клипе:

Предлагаем вам посмотреть клип, где запечатлены наши «Голубые озера».

Режиссер Елизавета Клюзко, продюсер RabbitFilm, сценарий Эрика Быстрова, оператор Иван Лебедев, стиль Иван Супрун, монтаж Евгений Курицын, графика: ARGUNOV STUDIO.