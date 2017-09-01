До конца года 16 тульских больниц станут «бережливыми»

Внедрение системы «Бережливая поликлиника» в тульской детской поликлинике №1 на днях проверил министр здравоохранения Тульской области Александр Третьяков.

В поликлинике с середины июля начался ремонт здания, чтобы сделать его максимально приспособленным для пациентов и медиков.

Бережливая поликлиника, в первую очередь, заботится о здоровом ребёнке и максимально упрощает доступ для заболевшего. Достигается это за счет разведения потоков посетителей, благодаря чему больные дети не находятся в одном помещении со здоровыми.

Если вы записались на прием к врачу заранее, вам не придется стоять в очереди в регистратуру – все документы будут уже в кабинете у врача. Если же вы заболели и пришли в поликлинику без записи, то прием будет вести дежурный врач.

«Мне только спросить», «Я к медсестре за справкой» и др. – по всем подобным вопросам теперь будут принимать в отдельном кабинете.

Сократится до 2-3 дней время на обход врачей, чтобы получить справку в бассейн, школу и пр., а на прививку теперь пациент не потратит дольше 40 минут.

Пересмотрена и расстановка мебели в рабочем кабинете врача. Теперь рабочее место оборудовано так, чтобы специалисту приходилось совершать минимум шагов для осмотра пациента.

Реализация проекта находится под личным контролем губернатора. Вместе с детской поликлиникой №1 в проекте участвует поликлиника городской больницы №9. На данный момент на ремонт медучреждений направлено 60 млн рублей.

Александр Третьяков – В этой поликлинике обслуживается более 13 тысяч детей. Именно отсюда и поступало больше всего жалоб. В связи с этим и было решено начать именно с нее внедрение системы «Бережливая поликлиника». Сейчас здесь нет очередей, всех встречает администратор и направляет в зависимости от причины посещения медучреждения, – рассказал министр здравоохранения Тульской области Александр Третьяков.

Очередей в поликлинике сейчас нет еще и потому, что в ней ведется ремонт и узкие специалисты принимают пациентов в другом филиале лечебного учреждения.

Однако Андрей Третьяков отметил, что в середине октября ремонт будет закончен, и тогда уже можно будет оценить положительный эффект от нововведения.

– До конца года еще 16 поликлиник Тульской области перейдут на новую систему работы. В остальных же «Бережливая поликлиника» будет внедрена до начала 2020 года, – уточнил руководитель ведомства.