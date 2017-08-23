Рейд «Уступи дорогу пешеходу»: в Туле гаишники поймали более 200 нарушителей
Все нарушители заплатят штраф – 1500 рублей.
В Тульской области за семь месяцев 2017 года произошло около 300 наездов на пешеходов, в которых 40 человек погибли. 70 происшествий случилось в Туле.
Для профилактики ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят целевой рейд.
Только за август привлекли к ответственности уже более 200 водителей, которые не выполнили требование ПДД уступить дорогу пешеходу. Проведено более 400 профилактических бесед о важности соблюдения Правил дорожного движения.
Все нарушители понесли штраф — 1500 рублей.
Галина Петровская, старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области:
Галина Петровская
- Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание взрослых на проблему безопасности детей и подростков на дорогах в период летних школьных каникул и в преддверии нового учебного года. Несовершеннолетние отдыхали за городом, где дорожное движение менее интенсивное, у большинства детей ослаблено чувство бдительности, утрачены навыки безопасного поведения на дорогах, умения правильно реагировать на возникшую дорожную ситуацию. Поэтому основная задача родителей – напомнить ребенку, как безопасно вести себя на дороге, правильно ориентироваться в дорожной обстановке и неукоснительно выполнять правила дорожного движения. А водителям всегда надо помнить, что на дороге могут внезапно появиться дети, поэтому необходимо снижать скорость вблизи образовательных учреждений, детских садов, больниц, а также в тех местах, где можно ожидать появление юных пешеходов.