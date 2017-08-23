Рейд «Уступи дорогу пешеходу»: в Туле гаишники поймали более 200 нарушителей

Фото Светланы Колосковой и УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области за семь месяцев 2017 года произошло около 300 наездов на пешеходов, в которых 40 человек погибли. 70 происшествий случилось в Туле.

Для профилактики ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят целевой рейд.

Только за август привлекли к ответственности уже более 200 водителей, которые не выполнили требование ПДД уступить дорогу пешеходу. Проведено более 400 профилактических бесед о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Все нарушители понесли штраф — 1500 рублей.

Галина Петровская, старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области: