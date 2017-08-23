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Рейд «Уступи дорогу пешеходу»: в Туле гаишники поймали более 200 нарушителей
Фото Светланы Колосковой и УГИБДД по Тульской области.

Рейд «Уступи дорогу пешеходу»: в Туле гаишники поймали более 200 нарушителей

Все нарушители заплатят штраф – 1500 рублей.

В Тульской области за семь месяцев 2017 года произошло около 300 наездов на пешеходов, в которых 40 человек погибли. 70 происшествий случилось в Туле.

Для профилактики ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят целевой рейд.

Только за август привлекли к ответственности уже более 200 водителей, которые не выполнили требование ПДД уступить дорогу пешеходу. Проведено более 400 профилактических бесед о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Все нарушители понесли штраф — 1500 рублей.

Галина Петровская, старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области:

Галина Петровская

Галина Петровская

- Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание взрослых на проблему безопасности детей и подростков на дорогах в период летних школьных каникул и в преддверии нового учебного года. Несовершеннолетние отдыхали за городом, где дорожное движение менее интенсивное, у большинства детей ослаблено чувство бдительности, утрачены навыки безопасного поведения на дорогах, умения правильно реагировать на возникшую дорожную ситуацию. Поэтому основная задача родителей – напомнить ребенку, как безопасно вести себя на дороге, правильно ориентироваться в дорожной обстановке и неукоснительно выполнять правила дорожного движения. А водителям всегда надо помнить, что на дороге могут внезапно появиться дети, поэтому необходимо снижать скорость вблизи образовательных учреждений, детских садов, больниц, а также в тех местах, где можно ожидать появление юных пешеходов.

 

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Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 1
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 2
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 3
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 4
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 5
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 6
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 7
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 8
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 9
Рейд ГИБДД в Туле "Уступи дорогу пешеходу", Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 0
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