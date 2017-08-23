Жители новомосковского микрорайона Сокольники: «В городе маньяк нападает на женщин»

Следователи подтвердили уже два эпизода преступлений.

В Новомосковске в микрорайоне Сокольники неизвестный мужчина без причины нападает с ножом на женщин.

«В нашем городе объявился маньяк», — пишут в социальных сетях местные жители. В последние два дня в микрорайоне началась настоящая паника. Женщины стараются не выходить из дома поздно вечером и не отпускают детей одних.

По словам очевидцев, в микрорайоне работает усиленный патруль. Полиция проводит поквартирные обходы в районе мест совершения преступления, город патрулирует машина ДПС. Правоохранители, говорят местные жители, останавливают все подозрительные машины.

Myslo рассказывает, что официально известно о нападениях на женщин в Сокольниках к настоящему моменту.

На счету злоумышленника уже две официально подтвержденные жертвы.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тульской области рассказали: неизвестный действительно совершал нападения в безлюдных местах Новомосковска. Местные жительницы после полученных ранений находятся в больнице. Возраст жертв разный: одной 65 лет, другой 42 года. Мотивы нападавшего также неизвестны.

По факту одного из преступлений уже возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, по второй жертве проверка пока носит характер доследственной. Возможно, дело возбудят в ближайшее время.

Известно, что вечером 21 августа 65-летняя женщина шла домой с дачного участка через гаражи по ул. Шахтерской в микрорайоне Сокольники.

В безлюдном месте на нее сзади напал неизвестный и нанес удар ножом в область грудной клетки.

Лица преступника женщина не видела. Мужчина быстро скрылся с места преступления.

Полиция пока не вышла на след злоумышленника. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, жителей призывают быть бдительными.

Следователи просят помощи в поимке преступников у местных жителей. Если вы знаете что-то об обстоятельствах преступления и личности нападавшего, сообщите по тел.: 02, 8 (48762) 6-26-57.