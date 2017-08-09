В Туле пройдет «День татарской культуры»

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В Тульской области проходит XI межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». В рамках проекта 19 августа 2017 года у фонтана Центрального парка Тулы пройдет «День татарской культуры».

Туляков и гостей города ждут народные татарские танцы, песни, игры и обряды. На сцене выступят коллективы региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия города Москвы» и ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять» из Казани.

Межнациональное жюри определит победительницу конкурса красоты и таланта «Татарочка-2017». Претендентки на титул будут соревноваться в творчестве, рукоделии и продемонстрируют кулинарные таланты, приготовив свое коронное блюдо национальной кухни.

Начало мероприятия в 14.00.