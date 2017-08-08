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В Туле пройдёт социальная акция «Доктор Цирк»

В Туле пройдёт социальная акция «Доктор Цирк»

Более 40 инвалидов посетят репетицию артистов тульского цирка 9 августа.

Соорганизатором акции выступил волонтерский отряд «Крылья добра», созданный на базе Тульского областного центра молодежи.

В акции примут участие дети-инвалиды, воспитанники спецучреждений города Тулы и Тульской области (дома престарелых и инвалидов поселка Первомайского и города Дубны), ребята из неблагополучных семей и волонтеры.

Братья Запашные проведут открытую репетицию, разрешат инвалидам пообщаться и даже погладить животных.

Значимость данного проекта подтверждается не только улыбками на лицах детей, но и положительной динамикой в психологическом исследовании личности, которым занимаются «Крылья добра».

Если вы хотите принять участие в акции, звоните по телефону 8−910−701−17−01.

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