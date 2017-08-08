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В Новомосковске выберут самую красивую замужнюю женщину

В Новомосковске выберут самую красивую замужнюю женщину

В городе объявлен кастинг на первый конкурс красоты и таланта «Миссис Новомосковск – 2017», который пройдет в начале осени.

Организатором конкурса выступает модельное модельное агентство YH-models. Этот конкурс является отборочным этапом на региональные, всероссийские и международные этапы конкурсов красоты.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и соответствовать следующим требованиям:

  • отсутствие публикаций в интернете, СМИ или других ресурсах фото и видеодокументов, порочащих честь и достоинство будущей участницы конкурса.
  • возраст — от 19 до 35 лет;
  • семейное положение — замужем;
  • наличие детей — приветствуется.

Первый этап заключается в подаче заявки (заочный кастинг) на конкурс.
Анкеты принимаются в л/с Your Holiday. Фамилия, имя, дата рождения, рост, возраст, фото, номер телефона для связи.
Второй этап кастинга — очная встреча с организаторами конкурса.

На третьем этапе с участницами, прошедшими кастинг, руководство конкурса заключает договор, затем девушки оплачивают организационный взнос.

Пресс-конференция участниц конкурса красоты «Миссис Новомосковск — 2017» состоится 25 августа в Новомосковском театре драмы (филиал Тульского академического театра драмы). А перед общением с участницами, в 17.00, пройдет показ осенней коллекции одежды магазинов Новомосковска. Вход свободный.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:00 +2
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НовомосковскТульская областьНовомосковский театр драмы

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