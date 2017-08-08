В Новомосковске выберут самую красивую замужнюю женщину

В городе объявлен кастинг на первый конкурс красоты и таланта «Миссис Новомосковск – 2017», который пройдет в начале осени.

Организатором конкурса выступает модельное модельное агентство YH-models. Этот конкурс является отборочным этапом на региональные, всероссийские и международные этапы конкурсов красоты.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и соответствовать следующим требованиям:

отсутствие публикаций в интернете, СМИ или других ресурсах фото и видеодокументов, порочащих честь и достоинство будущей участницы конкурса.

возраст — от 19 до 35 лет;

семейное положение — замужем;

наличие детей — приветствуется.

Первый этап заключается в подаче заявки (заочный кастинг) на конкурс.

Анкеты принимаются в л/с Your Holiday. Фамилия, имя, дата рождения, рост, возраст, фото, номер телефона для связи.

Второй этап кастинга — очная встреча с организаторами конкурса.

На третьем этапе с участницами, прошедшими кастинг, руководство конкурса заключает договор, затем девушки оплачивают организационный взнос.

Пресс-конференция участниц конкурса красоты «Миссис Новомосковск — 2017» состоится 25 августа в Новомосковском театре драмы (филиал Тульского академического театра драмы). А перед общением с участницами, в 17.00, пройдет показ осенней коллекции одежды магазинов Новомосковска. Вход свободный.