В Тульской области завершился VI международный турнир по пляжному волейболу TULA OPEN

С 4 по 6 августа на территории гостиничного комплекса «Плазма» города Донской проходил ежегодный турнир TULA OPEN от «Медиа Траст».

TULA OPEN постоянно расширяет географию участников. Так, в этом году в турнире приняли участие 64 команды из 27 городов РФ, Республики Беларусь, Украины и Чехии. Игры длились три дня, из них самым длительным стал второй день – 17 часов. Причиной тому ночной турнир, который проводится среди команд, не дошедших до 1/4 финала.

Елена Гребнева – Ночной турнир стал приятным дополнение нашего турнира в прошлом году, – говорит генеральный директор ООО «РА «Медиа Траст» и организатор турнира Елена Гребнева. – В 2017-м участие в «Звездном матче» (второе название ночного турнира) принимали не только мужские, но и женские команды. Команды, выбывшие из основной сетки соревнований, получили дополнительную возможность заявить о себе. А болельщики – еще один повод показать свои ораторские способности (улыбается).

Нововведение этого года – система гандикапов. Сумма очков определяет общий гандикап команды и даёт возможность командам-любителям на равных бороться с более профессиональными соперниками.

Несмотря на то, что турнир TULA OPEN не входит в основную турнирную сетку, судейскую коллегию составляют судьи чемпионата России по пляжному волейболу.

Вадим Клещарь – В сравнении с первым турниром уровень команд значительно вырос, – отметил главный судья соревнований Вадим Клещарь. – Система гандикапов, появившаяся в этом году, привлекла на турнир более опытных игроков, что сделало игру зрелищнее.

Общий призовой фонд турнира от компании «Медиа Траст» составил 155 000 рублей.

Глава администрации МО город Донской Руслан Владимирович Бутов учредил специальные призы, которые получили самые яркие пары турнира (Ольга Бунарева/Надежда Пронина и Сергей Голышев/Олдрих Коза).

Андрей Ганелин – Когда есть призовые деньги, то соперники приезжают не самые слабые, – пояснил волейболист Андрей Ганелин. – Кроме этого каждый год уровень команд повышается, поскольку о турнире узнают все больше и больше спортсменов. Впервые в этом году нам удалось выйти из группы, мы показали достаточно хорошую игру и ею довольны.

В следующем году в первые выходные августа VII турнир по пляжному волейболу TULA OPEN вновь ждет участников и гостей на территории гостиничного комплекса «Плазма». Владелец ГК «Плазма» Николай Дьяченко активно участвует в развитии спорта в Тульской области и к 2018 году готовит дополнительные спортивные площадки. Это позволит не ограничивать количество команд-участников.

Организаторы соревнований выражают благодарность:

Учредителю Фонда «Земляки» депутату Госдумы РФ Владимиру Афонскому. Фонд помогает в реализации ночного турнира второй год подряд;

Тульской любительской волейбольной лиге;

Тульской региональной федерации волейбола.

Результаты TULA OPEN – 2017

Ночной турнир «Звездный матч»

I место среди женщин – Юлия Ларина (Подольск) и Елена Хрящева (Харьков).

I место среди мужчин – Илья Тимофеев и Николай Панченко (Тула).

Основной женский турнир

III место: Евгения Литвинова (Самара) и Ульянова Лаптева (Казань).

II место: Ольга Мазур и Марина Гречко (Московская область).

I место: Анна Горбунова и Кристина Киселева (Москва).

Основной мужской турнир

III место: Алексей Дворников (Тула) и Александр Тарантасов (Москва).

II место: Константин и Леонид Картавенко (Тула).

I место: Дмитрий Исаев и Александр Абрамов (Рязань).