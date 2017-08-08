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В Тульской области завершился VI международный турнир по пляжному волейболу TULA OPEN
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области завершился VI международный турнир по пляжному волейболу TULA OPEN

В рамках турнира встретились 40 мужских и 24 женских из 27 городов России, Украины, Белоруссии и Чехии. Они провели 148 игр основного турнира и 40 – ночного.

С 4 по 6 августа на территории гостиничного комплекса «Плазма» города Донской проходил ежегодный турнир TULA OPEN от «Медиа Траст». 
 
TULA OPEN постоянно расширяет географию участников. Так, в этом году в турнире приняли участие 64 команды из 27 городов РФ, Республики Беларусь, Украины и Чехии. Игры длились три дня, из них самым длительным стал второй день – 17 часов. Причиной тому ночной турнир, который проводится среди команд, не дошедших до 1/4 финала.
 

Елена Гребнева

– Ночной турнир стал приятным дополнение нашего турнира в прошлом году, – говорит генеральный директор ООО «РА «Медиа Траст» и организатор турнира Елена Гребнева. – В 2017-м участие в «Звездном матче» (второе название ночного турнира) принимали не только мужские, но и женские команды. Команды, выбывшие из основной сетки соревнований, получили дополнительную возможность заявить о себе. А болельщики – еще один повод показать свои ораторские способности (улыбается). 

 
Нововведение этого года – система гандикапов. Сумма очков определяет общий гандикап команды и даёт возможность командам-любителям на равных бороться с более профессиональными соперниками.
Несмотря на то, что турнир TULA OPEN не входит в основную турнирную сетку, судейскую коллегию составляют судьи чемпионата России по пляжному волейболу.
 

Вадим Клещарь

– В сравнении с первым турниром уровень команд значительно вырос, – отметил главный судья соревнований Вадим Клещарь. – Система гандикапов, появившаяся в этом году, привлекла на турнир более опытных игроков, что сделало игру зрелищнее.
Общий призовой фонд турнира от компании «Медиа Траст» составил 155 000 рублей. 
 
Глава администрации МО город Донской Руслан Владимирович Бутов учредил специальные призы, которые получили самые яркие пары турнира (Ольга Бунарева/Надежда Пронина и Сергей Голышев/Олдрих Коза). 
 

Андрей Ганелин

– Когда есть призовые деньги, то соперники приезжают не самые слабые, – пояснил волейболист Андрей Ганелин. – Кроме этого каждый год уровень команд повышается, поскольку о турнире узнают все больше и больше спортсменов. Впервые в этом году нам удалось выйти из группы, мы показали достаточно хорошую игру и ею довольны.

 
В следующем году в первые выходные августа VII турнир по пляжному волейболу TULA OPEN вновь ждет участников и гостей на территории гостиничного комплекса «Плазма». Владелец ГК «Плазма» Николай Дьяченко активно участвует в развитии спорта в Тульской области и к 2018 году готовит дополнительные спортивные площадки. Это позволит не ограничивать количество команд-участников.
 
Организаторы соревнований выражают благодарность:
  • Учредителю Фонда «Земляки» депутату Госдумы РФ Владимиру Афонскому. Фонд помогает в реализации ночного турнира второй год подряд;
  • Тульской любительской волейбольной лиге;
  • Тульской региональной федерации волейбола. 
Галерея
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 1
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 2
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 3
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 4
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 5
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 6
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 7
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 8
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 9
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 10
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 11
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 12
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 13
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 14
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 15
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 16
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 17
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 18
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 19
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 20
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 21
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 22
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 23
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 24
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 25
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 26
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 27
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 28
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 29
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 30
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 31
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 32
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 33
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 34
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 35
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 36
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 37
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 38
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 39
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 40
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 41
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 42
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 43
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 44
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 45
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 46
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 47
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 48
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 49
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 50
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 51
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 52
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 53
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 54
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 55
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 56
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 57
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 58
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 59
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 60
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 61
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 62
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 63
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 64
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 65
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 66
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 67
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 68
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 69
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 70
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 71
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 72
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 73
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 74
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 75
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 76
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 77
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 78
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 79
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 80
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 81
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 82
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 83
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 84
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 85
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 86
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 87
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 88
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 89
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 90
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 91
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 92
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 93
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 94
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 95
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 96
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 97
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 98
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 99
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 100
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 101
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 102
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 103
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 104
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 105
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 106
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 107
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 108
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 109
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 110
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 111
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 112
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 113
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 114
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 115
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 116
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 117
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 118
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 119
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 120
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 121
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 122
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 123
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 124
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 125
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 126
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 127
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 128
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 129
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 130
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 131
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 132
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 133
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 134
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 135
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 136
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 137
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 138
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 139
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 140
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 141
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 142
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 143
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 144
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 145
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 146
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 147
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 148
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 149
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 150
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 151
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 152
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 153
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 154
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 155
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 156
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 157
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 158
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 159
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 160
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 161
VI международного турнир по пляжному волейболу TULA OPEN, Фото: 162
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Результаты TULA OPEN – 2017

Ночной турнир «Звездный матч»
I место среди женщин – Юлия Ларина (Подольск) и Елена Хрящева (Харьков).
I место среди мужчин – Илья Тимофеев и Николай Панченко (Тула).
 
 Основной женский турнир 
III место: Евгения Литвинова (Самара) и Ульянова Лаптева (Казань).
II место: Ольга Мазур и Марина Гречко (Московская область).
I место: Анна Горбунова и Кристина Киселева (Москва).
 
 Основной мужской турнир
III место: Алексей Дворников (Тула) и Александр Тарантасов (Москва).
II место: Константин и Леонид Картавенко (Тула).
I место: Дмитрий Исаев и Александр Абрамов (Рязань).
 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:34 +5
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