На фото – спектакль Тульского камерного театра «Ах... Off»
В Камерном театре – скидки на билеты
Туляки и гости города смогут попасть на спектакли Тульского камерного драматического театра со скидкой 100 рублей.
Тульский камерный драматический театр запустил акцию: до конца июня 2017 года у вас есть уникальная возможность приобрести билеты на все спектакли июньского и июльского репертуара со скидкой 100 рублей.
Скидка действует как при покупке через кассу театра, так и при онлайн-покупке.
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