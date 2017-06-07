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В Камерном театре – скидки на билеты
На фото – спектакль Тульского камерного театра «Ах... Off»

В Камерном театре – скидки на билеты

Туляки и гости города смогут попасть на спектакли Тульского камерного драматического театра со скидкой 100 рублей.

Тульский камерный драматический театр запустил акцию: до конца июня 2017 года у вас есть уникальная возможность приобрести билеты на все спектакли июньского и июльского репертуара со скидкой 100 рублей.

Скидка действует как при покупке через кассу театра, так и при онлайн-покупке.

Телефон для бронирования билетов: 8 (4872) 30-45-96, 8−910−150−09−41.

сегодня, в 12:08 0
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