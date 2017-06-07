Из больниц Суворова из-за низкой зарплаты увольняются врачи

Вопрос низкой зарплаты медиков на встрече с общественностью подняла председатель общественного совета Людмила Хитрова.



Она рассказала, что к ней поступают анонимные заявления от медиков на низкую оплату труда. Есть факты, когда зарплата составляет 14-16 тысяч рублей.

– За последнее время уволилось около 30 специалистов. Им не нужно было жильё, их не устраивала зарплата. Например, в Москву уехала неонатолог и получает там 150 тысяч рублей. Это ни в какое сравнение с нашей зарплатой не идёт. Приезжали неплохие специалисты из Средней Азии, но и они уехали. Если так будет продолжаться, мы останемся без специалистов и больница развалится, — рассказала Хитрова.

Главный врач Сергей Кудряшов заявил, что зарплаты в 14-16 тысяч в медучреждении нет.

– Надо смотреть конкретную нагрузку у врачей. Зарплата различается у разных специалистов. Например, неврологи не могут получать столько же, сколько врачи поликлиники. В неврологии помимо 30 коек больных ещё ведётся и поликлинический приём, – пояснил он.

Кудряшов пояснил, что два года назад, когда он возглавил больницу, у медучреждения имелась задолженность по зарплате в 26 млн рублей. В 2015-м — первой половине 2016-го долг удалось погасить.

– Все врачи не могут получать одинаково. Я думаю, что у врачей есть возможность зарабатывать больше, если больше работать. Тем более что задолженность погашена и есть потенциал для роста зарплаты, — прокомментировал министр.