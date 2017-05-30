Концерт «Машины времени» в Туле отменён

Организатор сообщил, что концерт, который был запланирован на 31 мая в Городском концертном зале, не состоится. Деньги за купленные билеты будут возвращены.

К большому сожалению тульских поклонников, группа «Машина времени» не приедет в наш город. Деньги за билеты, купленные в Myslo-кассе онлайн, будут возвращены на вашу банковскую карту, которой вы их оплатили, автоматически в течение 14 дней. Обращаем ваше внимание, что комиссия, удержанная платежной системой, не возвращается.

Если же вы покупали билеты в нашем офисе, то для возврата средств необходимо так же прийти по адресу Тула, пр. Ленина, 116 в рабочее время (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00) и написать заявление на возврат средств. Деньги будут возвращены сразу же.

Самых преданных фанатов, купивших билеты на концерты в Туле, группа «Машина времени» приглашает на концерт, который состоится 7 июня в Калуге. Кроме того, вы сможете купить билеты за полцены!