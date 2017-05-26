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В Богородицке пройдет международный фестиваль вязания

В Богородицке пройдет международный фестиваль вязания

На мероприятии можно будет научиться вязать шарф, поиграть в игры и запечатлеть себя в фотозонах.

10 июня в Богородицке в городском саду впервые пройдет международный фестиваль вязания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторы Всероссийского фестиваля «Вяжем вместе» представят всем желающим вязаную выставку. На площадке мероприятия будут организованы тематические фотозоны. Жители города смогут принять участие в конкурсах, флешмобах и хендмейд-ярмарке.

В концертной программе запланировано выступление женской pop-rock-группы. Организаторы подчеркивают, что фестиваль будет интересен не только вязальщицам и рукодельницам.

На мероприятии можно будет научиться вязать шарфы, поиграть в игры и запечатлеть себя в фотозонах.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 +5
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