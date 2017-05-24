новости
новости
Регистрация
В Тульской области на трассе столкнулись два ВАЗа
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области на трассе столкнулись два ВАЗа

В ДТП пострадали три человека.

Серьезное ДТП произошло ночью 24 мая на 211-м км трассы М-2 «Крым». В 2.10 об аварии сообщили в «Единую службу спасения». В направлении Москвы следовал ВАЗ-2104 под управлением 24-летнего мужчины. По предварительной информации, водитель при повороте налево (на автозаправку) столкнулся на встречке с автомобилем ВАЗ-2115. От удара «пятнашка» вылетела в кювет.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадали три человека: оба водителя и 26-летний пассажир «четверки». Всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заречье возможны перебои с холодной водой
В Заречье возможны перебои с холодной водой
Тулячка Наталья Савченко стала лучшей актрисой России
Тулячка Наталья Савченко стала лучшей актрисой России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.