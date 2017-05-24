В Тульской области на трассе столкнулись два ВАЗа

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезное ДТП произошло ночью 24 мая на 211-м км трассы М-2 «Крым». В 2.10 об аварии сообщили в «Единую службу спасения». В направлении Москвы следовал ВАЗ-2104 под управлением 24-летнего мужчины. По предварительной информации, водитель при повороте налево (на автозаправку) столкнулся на встречке с автомобилем ВАЗ-2115. От удара «пятнашка» вылетела в кювет.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадали три человека: оба водителя и 26-летний пассажир «четверки». Всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.