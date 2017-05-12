В Донском пройдут соревнования по автомногоборью среди детей и взрослых

Упражнения, которые нужно будет выполнить участнику, не требуют от автомобиля определенной подготовки.

20 мая в Донском состоится первый этап лично-командного чемпионата и кубка Тульской области по автомобильному многоборью среди детей и подростков, а также личный зачет среди взрослых спортсменов. Соревнования пройдут с 8.00 до 19.00 на стадионе им. В. А. Молодцова .

В автомногоборье может принять участие любой водитель.

Упражнения, которые нужно будет выполнить участнику, не требуют от автомобиля определенной подготовки. К участию в соревнованиях допускаются дети от 12−17 лет, прошедшие предварительный отбор.

Регламент соревнования и заявочная форма находятся на сайте ТРОО «ФАС».

Автомногоборье проводит комитет Тульской области по спорту, областное министерство образования совместно с Тульской РОО «Федерация автомобильного спорта».

Соревнования по автомногоборью — самый простой и доступный способ приобщиться к автомобильному спорту и улучшить своё мастерство вождения.

Автомногоборье — великолепная школа по повышению своих водительских навыков. Ведь на обычных дорогах запрещены полицейские развороты, «переставки», экстренные торможения с одновременным маневрированием, другие «финты». Однако такие навыки бывают очень нужны в сложных дорожных ситуациях. Неподготовленный водитель не может справиться с управлением автомобилем в аварийной ситуации.