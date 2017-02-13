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Туляк устроил погоню за пьяным водителем и помог задержать его
Фото Lexus650.

Туляк устроил погоню за пьяным водителем и помог задержать его

Стали известны подробности субботней погони в Туле. Алексей Каража, блогер Myslo, стал народным героем! А вот задержанный нетрезвый алексинец лишится прав.

Субботний вечер, 11 февраля, для туляка Алексея Каражи (на Myslo он известен под ником Lexus650) стал настоящим приключением. Мужчина ехал за рулем своего авто по Калужской трассе и вдруг обратил внимание, что ВАЗ-21140 впереди него движется по странной траектории.

Алексей подумал, что водитель уснул за рулем. Но позже стало ясно — машиной управляет пьяный человек.

Алексей немедленно набрал номер «Единой диспетчерской службы-112» и рассказал об увиденном. Его соединили с батальоном ГИБДД, который дежурил на М-2. Алексей описал приметы машины и начал сам преследовать опасный автомобиль.

За всё время пути ВАЗ каким-то чудом не врезался в десяток машин. Автомобиль то и дело выезжал на встречку. Но, к счастью, всё закончилось хорошо — сотрудники ГИБДД вовремя перехватили его.

Более подробно об этой погоне можно узнать здесь.

Или посмотрите видео самой погони:

Как рассказали Myslo в УГИБДД, машиной управлял 31-летний житель Алексинского района. Пассажиров с ним, слава Богу, не было.


«Герой» вечера.

На видеоролике отчетливо видно, что водитель еле стоит на ногах и с трудом разговаривает.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, за что на него составлен административный протокол. От каких-либо объяснений водитель отказался. Теперь суд рассмотрит вопрос о лишении его водительских прав.

– Надеюсь, вчера я спас кому-то жизнь. Пусть даже и этому пьяному: ведь его кто-то ждет дома, — подытожил наш народный герой Алексей.


Алексей Каража.

Руководство Госавтоинспекции выражает искреннюю благодарность Алексею за то, что помог задержать нарушителя. Сотрудники ГИБДД обещали поощрить Алексея Каражу за его активную гражданскую позицию и неравнодушие.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:33 +36
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