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В Ефремовском районе заведующая детским садом подозревается в мошенничестве

В Ефремовском районе заведующая детским садом подозревается в мошенничестве

По версии следствия, женщина фиктивно трудоустроила в учреждение свою знакомую, а её зарплату присвоила себе.

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов Ефремовского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2013 году женщина фиктивно трудоустроила в данное учреждение свою знакомую, которая фактически трудовых обязанностей не выполняла. Однако ей были начислены выплаты на сумму 10 тысяч рублей, которые начальница присвоила себе.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 17:59 −2
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