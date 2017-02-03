3 февраля: в Тульской области в ДТП пострадали 9 человек

Фото предоставлено УГИБДД по ТО.

Аварии произошли на автодороге «Лапотково-Ефремов» и автодороге «Алексин-Заокский». К счастью, никто не погиб.

2 февраля в 10.15 на 6-м километре автодороги «Лапотково-Ефремов» автомобиль ГАЗ под управлением 44-летнего мужчины столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 49-летнего мужчины.

В результате столкновения «Тойота» опрокинулась. В ДТП пострадали водитель автомобиля ГАЗ и пассажирка «Тойоты», женщина 1964 года рождения.

2 февраля в 13.25 на 27-м километре автодороги «Алексин-Заокский» Заокского района Тульской области ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1972 года рождения не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество по правилам ПДД, и столкнулся с автомобилем «Чери» под управлением 26-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали семь человек.

Пострадали водитель автомобиля ВАЗ-2115, пассажиры ВАЗа – 27-летняя женщина и 13-летняя девочка, водитель автомобиля «Чери» и два его пассажира, женщины 30 и 43 лет.