Два болельщика «Арсенала» избили иностранца после футбольного матча
Это произошло в ноябре 2016 года.
В Туле мировой суд судебного участка № 73 вынес обвинительный приговор 20-летнему и 22-летнему молодым людям. Они обвинялись по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, по мотивам национальной ненависти).
Суд установил, что 18 ноября 2016 года молодые люди, покинув Центральный стадион после матча «Арсенал» — ЦСКА, около 10 часов вечера выпивали со знакомыми на ул. Ф.Энгельса.
Увидев проходящего мимо компании гражданина КНДР, неустановленный человек призвал избивать выходцев из государств азиатского региона. Подсудимые подбежали к 39-летнему иностранцу, свалили его с ног и избили.
Каждый нанес не менее трех ударов ногами по голове и спине потерпевшего. Их остановили лишь полицейские.
Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Суд назначил 22-летнему злоумышленнику наказание в виде исправительных работ на 7 месяцев с удержанием 20% заработка в доход государства, а 20-летнему — 9 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.