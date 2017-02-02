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Два болельщика «Арсенала» избили иностранца после футбольного матча

Два болельщика «Арсенала» избили иностранца после футбольного матча

Это произошло в ноябре 2016 года.

В Туле мировой суд судебного участка № 73 вынес обвинительный приговор 20-летнему и 22-летнему молодым людям. Они обвинялись по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, по мотивам национальной ненависти).

Суд установил, что 18 ноября 2016 года молодые люди, покинув Центральный стадион после матча «Арсенал» — ЦСКА, около 10 часов вечера выпивали со знакомыми на ул. Ф.Энгельса.

Увидев проходящего мимо компании гражданина КНДР, неустановленный человек призвал избивать выходцев из государств азиатского региона. Подсудимые подбежали к 39-летнему иностранцу, свалили его с ног и избили.

Каждый нанес не менее трех ударов ногами по голове и спине потерпевшего. Их остановили лишь полицейские.

Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд назначил 22-летнему злоумышленнику наказание в виде исправительных работ на 7 месяцев с удержанием 20% заработка в доход государства, а 20-летнему — 9 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

вчера, в 16:45 −1
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